Zwischen Böblingen und Ehningen: S-Bahn-Reisender wird angegriffen

1 Angriff in der S-Bahn. Wer hat etwas gesehen? Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Am Mittwochmorgen wird ein 55 Jahre alter Reisender in der S-Bahn-Linie S1 von einem Mann angegriffen. Ein Mitpassagier schreitet ein. Der Täter entkommt. Die Polizei sucht Zeugen.











Am Mittwochmorgen ist es in der S-Bahn-Linie S1 zu einem körperlichen Angriff auf einen 55-jährigen Reisenden gekommen. Laut Bericht der Bundespolizei fuhr der Geschädigte gegen 6.50 Uhr morgens von Böblingen nach Ehningen (Kreis Böblingen). Während der Fahrt soll ein bislang unbekannter Mann offenbar unvermittelt auf den 55 Jahre alten Passagier eingeschlagen haben. Erst als dieser um Hilfe rief, wurde ein Mitreisender auf die Situation aufmerksam und zog den Tatverdächtigen von dem 55-Jährigen weg.