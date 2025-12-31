Franca Lehfeldt blickt auf ihren "Favorit des 21. Jahrhunderts bis jetzt", in dem sie erstmals Mutter wurde und beruflich viele Projekte verfolgt hat, zurück. Auch für ihren Ehemann Christian Lindner war 2025 ein besonderes Jahr, wie er in einem Interview berichtet.
Hinter Christian Lindner (46) und Franca Lehfeldt (36) liegt ein aufregendes Jahr. Der FDP-Mann hat sich nicht nur aus der Politik zurückgezogen, auch privat änderte sich vieles: Das Paar, das seit 2022 verheiratet ist, hat sein erstes Kind bekommen. Beide blicken zum Jahresende auf 2025 zurück, in dem sie den Spagat zwischen Baby und Beruf meistern mussten.