Ein 26-Jähriger entblößt bei einer Zugfahrt von Ansbach nach Stuttgart sein Glied und beginnt vor einer 25-Jährigen zu onanieren. Diese vertraut sich einer Mitreisenden an.

Ein 26 Jahre alter Mann soll am Freitagnachmittag in einem Zug zwischen Ansbach und Stuttgart vor einer 25-jährigen Reisenden onaniert haben.

Wie die Polizei berichtet, habe sich der 26-Jährige gegen 15.15 Uhr entblößt und habe begonnen zu onanieren. Die 25-jährige Reisende, die ihm gegenübersaß, informierte eine weitere Reisende über die Situation.

Als der Zug am Hauptbahnhof Stuttgart hielt, teilten die beiden Frauen den Sachverhalt einer Streife der Bundespolizei mit, die sich zufällig am Bahnsteig befand. Die Polizisten stellten den 26-jährigen Tatverdächtigen am Bahnsteig 2 fest und kontrollierten ihn. Der Mann muss nun mit einem Strafverfahren wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlung rechnen.