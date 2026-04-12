Neue Stars in den Weinbergen: Zwergschafe statt Motorsensen - „Auf natürlichere Art geht es nicht“

Bretonische Zwergschafe sind jetzt in den Weinbergen in Kirchheim am Neckar (Kreis Ludwigsburg) unterwegs. Sie sorgen ökologisch für Ordnung - und sind zugleich eine echte Attraktion.
Ja, was mäht denn da? So manch ein Spaziergänger in den Kirchheimer Weinbergen dürfte sich in den vergangenen Tagen und Wochen verzückt die Augen gerieben haben: Eine kleine Herde bretonischer Zwergschafe geht hier neuerdings ihrer Arbeit nach und lässt sich die Gräser zwischen den Reben schmecken, die sonst von Menschenhand mit der Motorsense gemäht werden müssten.