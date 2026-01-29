Um die Löcher im Etat zu stopfen will die Fellbacher Oberbürgermeisterin Gabriele Zull bei der Schulreinigung und beim Heizen in den Sporthallen den Rotstift ansetzen.
Die Finanznot der einst als wohlhabende Kommune geltenden Stadt Fellbach (Rems-Murr-Kreis) zieht immer weitere Kreise. Nach den geplanten Einschnitten bei der Kinderbetreuung, dem Abbau von Beratungsangeboten und dem gestrichen Fahrradbonus fürs eigene Personal, hat die Oberbürgermeisterin Gabriele Zull am Mittwoch weitere Sparmaßnahmen angekündigt.