Zweites Kinderalbum: Helene Fischer: Heute geht die Reise weiter

Helene Fischer hat ihr zweites Kinderliederalbum veröffentlicht. Die Songs stehen dieses Mal unter dem Motto "Tanzen und Feiern". Passende Videos zu ihrer Kinderlieder-Reihe zeigen Fischer als Avatar.
Helene Fischer (41) feiert an diesem Freitag den Release ihres zweiten Kinderliederalbums "Die schönsten Kinderlieder - Tanzen & Feiern". Bei Instagram wendet sie sich an ihre Fans: "Ihr Lieben, heute geht die Reise weiter!" Sie hoffe, dass die Albumkäufer "genauso viel Freude beim Hören mit euren Kleinen habt, wie ich beim Einsingen dieses Projektes!"