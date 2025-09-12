Zweites Kinderalbum: Helene Fischer: Heute geht die Reise weiter

Helene Fischer hat ihr zweites Kinderliederalbum veröffentlicht. Die Songs stehen dieses Mal unter dem Motto "Tanzen und Feiern". Passende Videos zu ihrer Kinderlieder-Reihe zeigen Fischer als Avatar.

Helene Fischer (41) feiert an diesem Freitag den Release ihres zweiten Kinderliederalbums "Die schönsten Kinderlieder - Tanzen & Feiern". Bei Instagram wendet sie sich an ihre Fans: "Ihr Lieben, heute geht die Reise weiter!" Sie hoffe, dass die Albumkäufer "genauso viel Freude beim Hören mit euren Kleinen habt, wie ich beim Einsingen dieses Projektes!"

Dazu teilte Fischer, die im August die Geburt ihres zweiten Kindes verkündet hat, einen besonderen Clip: "Hier seht ihr ein paar Eindrücke hinter den Kulissen der 3D-Welt zum Album! Das Ergebnis findet ihr auf YouTube!" Sie wünsche den Fans "ein wundervolles Wochenende und einen tollen Herbstbeginn!" Fischer hat zu ihren Kinderliedern eine Videoserie mit einem persönlichen 3D-Avatar entwickelt.

Die Lieder sollen somit auf eine ganz neue Weise lebendig werden. "Das Schönste ist doch, Kinder da abzuholen, wo sie sich zu Hause fühlen: in einer Welt voller Farben, Animation und Musik", gab die 41-Jährige in einer früheren Mitteilung bekannt. "Da war schnell klar: Das sollte es auch in klein geben, am besten in einer Welt, in der sich alle wohlfühlen und in der sich alle lieb haben." Über ein Jahr lang habe das Team gebraucht, um die virtuelle Welt zu erschaffen.

Anstrengendes Programm für "Mini-Helene"

In dem Instagram-Video ist die Sängerin in einem schwarzen Outfit und mit einer Kamera vor dem Kopf zu sehen. "Es macht Spaß, aber ich hätte nicht gedacht, dass es so anstrengend ist", erklärt sie über die Aufnahmen zu ihrer 3D-Welt. Sie sei beispielsweise "imaginär geritten, war ein super Beine- und Po-Programm, es ist schon lustig."

Bereits vor einigen Tagen war Fischer in einem YouTube-Clip bei dem ungewöhnlichen Dreh zu sehen. Die "Mini-Helene" springe mit ihren Freunden in dieser Traumwelt umher, "singt, lacht, tanzt und ist einfach fröhlich", erzählt sie dabei. Ihr Avatar "lebt wirklich von mir, ich habe alles gesungen, jegliche Bewegung, die man von der animierten Helene sehen wird, ist von mir."

Das neue Album folgt auf "Die schönsten Kinderlieder", das Fischer 2024 veröffentlicht hatte. Die 25 "energiegeladenen Titel" auf dem zweiten Werk bieten "altbekannte Klassiker bis zu modernen Rhythmen". Dazu gehören "Das rote Pferd", "Wer will fleißige Handwerker seh'n" oder "Hey Pippi Langstrumpf". Auch eine Neuinterpretation des "Baby Shark"-Hits ist auf der Platte. Diese hat Helene Fischer gemeinsam mit Comedy-Legende Otto Waalkes (77) aufgenommen.