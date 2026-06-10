Die Familie von "The Big Bang Theory"-Star Kaley Cuoco wird größer. Die Schauspielerin und ihr Verlobter Tom Pelphrey verkündeten die freudige Neuigkeit auf Instagram.
Kaley Cuoco (40) und Tom Pelphrey (43) können sich bald über ein weiteres Familienmitglied freuen: Die "Flight Attendant"-Darstellerin ist erneut schwanger. Das Paar verkündete die Neuigkeit über Instagram - mit einer Bilderserie, die keine Fragen offenließ. "Dabei, unsere kleine Familie zu vervollständigen, was für ein Traum, der wahr wird!", schreibt die beliebte Schauspielerin im Begleittext. Auf dem ersten Foto posieren Cuoco und ihr Verlobter mit ihrer dreijährigen Tochter Matilda vor einer bunt bestreuten Torte. Ein herausgeschnittenes Stück enthüllt das rosafarbene Innere der Torte. Es wird also ein Mädchen.