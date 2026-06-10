Kaley Cuoco (40) und Tom Pelphrey (43) können sich bald über ein weiteres Familienmitglied freuen: Die "Flight Attendant"-Darstellerin ist erneut schwanger. Das Paar verkündete die Neuigkeit über Instagram - mit einer Bilderserie, die keine Fragen offenließ. "Dabei, unsere kleine Familie zu vervollständigen, was für ein Traum, der wahr wird!", schreibt die beliebte Schauspielerin im Begleittext. Auf dem ersten Foto posieren Cuoco und ihr Verlobter mit ihrer dreijährigen Tochter Matilda vor einer bunt bestreuten Torte. Ein herausgeschnittenes Stück enthüllt das rosafarbene Innere der Torte. Es wird also ein Mädchen.

"Diese zweite Reise war auf viele Arten ein bisschen windiger, aber wow, wir sind so dankbar für diesen Moment!! Kleiner Schatz auf dem Weg!!!", heißt es weiter im Post-Text. Ihren Verlobten Pelphrey, der nun Vater zweier kleiner Mädchen werden wird, bezeichnet Cuoco noch als "Mädchen-Papa fürs Leben".

Cuoco ergänzte den Post mit mehreren Spiegelaufnahmen ihres Babybauchs sowie Momentaufnahmen aus den vergangenen Schwangerschaftsmonaten. Den Text ihres Instagram-Beitrags schließt sie mit den Worten: "Und ja, das letzte Bild ist unsere winzige Prinzessin, die uns den Mittelfinger zeigt!"

Verlobung im August 2024

Cuoco und Pelphrey sind seit August 2024 verlobt. Im Mai 2022 teilten sie ihre Beziehung erstmalig auf Instagram mit der Welt. Laut des "People"-Magazins soll sie ihr gemeinsamer Manager miteinander bekannt gemacht haben. Mit Tochter Matilda sind die beiden bereits seit 2023 Eltern. Über das quirlige Kind sagte Cuoco gegenüber "People": "Sie rennt herum. Sie schreit. Sie isst alles. Sie ist gerne draußen. Sie liebt ihren Papa. Sie liebt Flugzeuge und Monstertrucks, Hubschrauber. Alles, was am Himmel fliegt, findet sie einfach unglaublich toll. Und sie liebt Pferde, das ist toll."