Zweiter Schadenfall: Die stummen Leiden der Trainerstühle bei der SKV Rutesheim

1 Trauriger Gartenstuhl im Sportpark Bühl: Auf drei Beinen kann man nicht sicher stehen. Foto: Andreas Gorr

Im Sportpark Bühl lebt es sich als Gartenstuhl in der Nähe von Trainer Christopher Baake gefährlich, wie das Spiel des Fußball-Landesligisten gegen die SGM Krumme Ebene erneut bewies.











Am 18. Oktober 2025 forderte Christopher Baake sein erstes Opfer. Schiedsrichter Mirko Borjanovic hatte soeben auf Strafstoß gegen die SKV Rutesheim entschieden, der Trainer suchte ein Ventil für seinen Frust. Dieses fand er in einem zuvor noch treuen Begleiter. Ein weißer Gartenstuhl, aus schlichtem, aber rechtschaffenem Kunststoff gearbeitet, der zuvor stumm unter ihm verweilte und ihn durch ein nervenaufreibendes Spiel trug. Jener Stuhl erhielt von Baake einen saftigen Tritt, der eine schwere Fraktur der Rückenlehne nach sich zog.