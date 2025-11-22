Mit gleich zwei Ablegern soll "Stranger Things" auch nach dem Serienfinale zum Jahreswechsel weitergehen. Die Serienschöpfer haben jetzt über das bislang noch Unbekannte dieser geplanten Spin-offs gesprochen.

Der Netflix-Mega-Erfolg "Stranger Things" endet in den kommenden Wochen. Doch ein Ableger steht bereits in den Startlöchern und soll 2026 auf dem weltweit größten Streamingdienst erscheinen. Neben der Animationsserie "Stranger Things: Tales from '85", in der "die Kinder für immer Kinder bleiben können", wie es die Serien-Macher Matt und Ross Duffer (41) gegenüber "Deadline" formulieren, ist auch ein zweites Spin-off zur Erfolgsserie in Arbeit. Hier ist derzeit jedoch noch vieles geheimnisvoll.

Mike-Darsteller Finn Wolfhard wusste kurzzeitig, was das Spin-off ist So haben die Zwillinge Matt und Ross Duffer überhaupt erst vor Kurzem Netflix über das Grundkonzept der kommenden Serie aufgeklärt, wie sie ebenfalls gegenüber "Deadline" betonen. "Wir machen weiter damit. Netflix weiß endlich, was es ist. Wir haben es geheim gehalten. Sie waren so frustriert", erkärt Matt Duffer. "Wir wollten es ihnen einfach nicht verraten. Finn Wolfhard hat erraten, was es ist. Er war also der Einzige, der es wusste."

Wolfhard selbst hatte vor einigen Monaten gegenüber "Variety" erklärt, dass es sich bei dem neuen Spin-off um eine Anthologie-Serie handeln könnte, die "Twin Peaks" von David Lynch (1946-2025) ähneln wird. Hawkins und die ursprünglichen "Stranger Things"-Charaktere sollen darin keine Rolle spielen.

Neue Figuren und "ein Neuanfang"

Doch Ross Duffer betont im neuen Interview mit "Deadline", dass Wolfhard seine korrekte Vermutung in der Zwischenzeit möglicherweise wieder vergessen hat, denn seine zuletzt geäußerte Beschreibung des Ablegers sei nicht korrekt.

Gegenüber "Variety" enthüllten die Serien-machenden Duffer-Brüder jedoch noch im Oktober, dass sie für ihren Ableger "einen Neuanfang" mitsamt "neuen Charakteren" planen würden. "Wir werden bald weitere Informationen veröffentlichen", sagte Matt Duffer diesbezüglich jetzt gegenüber "Deadline". Und: "Tatsächlich arbeiten wir gerade intensiv an der Spin-off-Idee."

Zunächst startet am 27. November der erste Teil, bestehend aus vier Folgen, der dieses Mal dreigeteilten finalen "Stranger Things"-Staffel. Der zweite Teil folgt am 26. Dezember. Dann gibt es drei weitere Episoden. In der Nacht auf den 1. Januar 2026 kommt dann das Serienfinale.