Mit gleich zwei Ablegern soll "Stranger Things" auch nach dem Serienfinale zum Jahreswechsel weitergehen. Die Serienschöpfer haben jetzt über das bislang noch Unbekannte dieser geplanten Spin-offs gesprochen.
Der Netflix-Mega-Erfolg "Stranger Things" endet in den kommenden Wochen. Doch ein Ableger steht bereits in den Startlöchern und soll 2026 auf dem weltweit größten Streamingdienst erscheinen. Neben der Animationsserie "Stranger Things: Tales from '85", in der "die Kinder für immer Kinder bleiben können", wie es die Serien-Macher Matt und Ross Duffer (41) gegenüber "Deadline" formulieren, ist auch ein zweites Spin-off zur Erfolgsserie in Arbeit. Hier ist derzeit jedoch noch vieles geheimnisvoll.