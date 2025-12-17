Zeichnet sich hier ein kleiner Trend ab? Innerhalb kurzer Zeit hat bereits die dritte deutsche Prominente offen über ihr Social Freezing gesprochen. Jüngste im Bunde ist Caro Daur, die ihre Behandlung am Dienstagabend öffentlich machte.

Nach Evelyn Burdecki (37) und Kim Hnizdo (29) berichtet jetzt auch Unternehmerin und Schauspielerin Caro Daur (30) von dem Einfrieren ihrer Eizellen. In ihrer Instagram-Story postete sie ein Foto von sich auf einer Krankenhaus-Liege und mit Kanüle im Arm. Dazu schrieb sie: "Hab es durch Egg-Freezing-Runde 2 geschafft."

"Kann einem wirklich viel Freiheit geben" Es sei sehr schmerzhaft gewesen. Der Schmerz sei aber erträglich, da er nur eine gewisse Zeit andauere. Sie habe ihre Entscheidung zunächst gar nicht öffentlich machen wollen, betont die Hamburgerin, die durch ihren Instagram-Account mit inzwischen 4,6 Millionen Followern als Modeexpertin bekannt wurde.

So behielt sie die erste Runde der Eizellenentnahme, die "früher in diesem Jahr" stattfand, für sich. Denn sie habe es als eine sehr persönliche Erfahrung angesehen. Doch nun habe sie realisiert, wie wichtig es sei, darüber zu sprechen. "Dieses Thema kann einem wirklich viel Freiheit geben und ehrlicherweise würde ich es weiterempfehlen." Sie denke, dass es anderen Frauen helfen könne, wenn sie darüber berichte. Zudem könne es dazu beitragen, solche Gespräche zu normalisieren. Das sei sehr wichtig.

Auszeit mit ihren Eltern

Nach dem Prozedere gönnte sie sich zusammen mit ihren Eltern eine Ski-Auszeit in den Bergen von St. Moritz. Zu Bildern von der Piste schrieb sie: "Ich fühle mich in letzter Zeit emotional. Nach tagelangen Eier-Frostspritzen und emotionalen Wellen fühlte sich dieses Wochenende mit meinen Eltern wie nach Hause kommen an - nicht an einen Ort, sondern an ein Gefühl. Ihre Bindung ist sanft, beständig und bedingungslos." Sie sei so froh, die beiden in ihrem Leben zu haben.

Ob sie auch einen Partner an ihrer Seite hat, ist nicht bekannt. Bis Dezember 2022 war sie rund zwei Jahre mit dem Podcaster Tommi Schmitt (35) zusammen. Danach hielt sie ihr Liebesleben aus der Öffentlichkeit heraus.

Kim Hnizdo: "Nimmt enormen Druck raus"

Zuvor hatten schon andere deutsche Prominente über das sogenannte Social Freezing berichtet. TV-Star Evelyn Burdecki verriet im September, dass sie sich dazu entschieden habe, ihre Eizellen einfrieren zu lassen. Dadurch könne sie entspannter in die Zukunft blicken. "Weniger Druck und dafür mehr Freiheit", erzählte sie "Bild".

Und die einstige GNTM"-Siegerin Kim Hnizdo erklärte im Interview mit der Zeitung erst vor wenigen Tagen ihre Beweggründe für die mehrere tausend Euro teure Behandlung. "Mit 29 sind meine Eizellen biologisch vermutlich auf dem Höhepunkt, Social Freezing bedeutet, meine heutige Fruchtbarkeit für später zu sichern. Es nimmt enormen Druck raus. Ich kann Karriere, Reisen oder persönliche Entwicklung priorisieren, ohne Angst vor einer tickenden Uhr." Sie habe nun "hochwertige Eizellen in Reserve".