Zeichnet sich hier ein kleiner Trend ab? Innerhalb kurzer Zeit hat bereits die dritte deutsche Prominente offen über ihr Social Freezing gesprochen. Jüngste im Bunde ist Caro Daur, die ihre Behandlung am Dienstagabend öffentlich machte.
Nach Evelyn Burdecki (37) und Kim Hnizdo (29) berichtet jetzt auch Unternehmerin und Schauspielerin Caro Daur (30) von dem Einfrieren ihrer Eizellen. In ihrer Instagram-Story postete sie ein Foto von sich auf einer Krankenhaus-Liege und mit Kanüle im Arm. Dazu schrieb sie: "Hab es durch Egg-Freezing-Runde 2 geschafft."