Zweite Hockey-Bundesliga: Jubel beim HTC Stuttgarter Kickers nach Abstiegskrimi

Mehr Spannung war kaum möglich. Bangend und fiebernd hockten die Hockey-Männer des HTC Stuttgarter Kickers vor ihren Smartphones, als die eigene Begegnung bereits beendet war, das so wichtige Ergebnis der Konkurrenz aber noch auf sich warten ließ. Dann Freudensprünge, die große Erleichterung. Es hat noch gereicht. Wende am letzten Spieltag im Tabellenkeller der zweiten Liga Süd: Die Degerlocher klettern auf den rettenden achten Platz. „Damit ist ein sehr großer Druck von uns abgefallen“, sagt der Kapitän Richard Bremges. Ein Abstieg in die Regionalliga wäre aus seiner Sicht „für den Verein sehr schlecht gewesen“. Er hätte an der Hohen Eiche einiges an bereits getätigter Planung über den Haufen geworfen.

Dass zum Saisonausklang allein aus eigener Kraft nichts mehr geht, war von vornherein klar. Ihren Pflichtteil steuerten Bremges und die Seinen mit einem 2:1-Heimsieg gegen die TG Frankenthal bei. Timm Berger und Lukas Grellmann trafen (32./56.), Letzterer nach einer kurzen Ecke, ehe der Gegner durch Jakob Schönfeld noch verkürzte (58.). „Jeder von uns hat alles reingeworfen“, lobt Bremges. Für einen zusätzlichen Schub hatte das HTC-Jugendteam gesorgt, nämlich mittels eines vorab extra aufbereiteten Motivationsvideos.

Weiter zweite Liga. Die Kickers-Erleichterung ist groß. Foto: Günter Bergmann

Dann aber mussten die Blicke nach Ludwigsburg gehen. Die Frage: Leistet der Lokalrivale die benötigte Schützenhilfe? Fünf, sechs gefühlt endlose lange Minuten hatte sich die Mannschaft des Trainers Tin Matkovic noch zu gedulden. So viel Spielzeit war in der Parallelbegegnung noch auf der Uhr. Zuletzt stand ein Ludwigsburger 4:2-Erfolg gegen den Kickers-Fernrivalen HG Nürnberg, womit die Franken ihrerseits der zweite Absteiger sind. Als erster war zuvor schon das abgeschlagene Schlusslicht Cöthener HC festgestanden.

„Die Ludwigsburger hatten uns zugesichert, dass sie sich noch einmal reinhängen“, sagt Bremges. „Großes Lob an sie, dass sie das tatsächlich so durchgezogen haben, obwohl es für sie selbst um nichts mehr ging.“ Ein bisschen Eigeninteresse war freilich schon auch dabei. Schließlich: Wer bei den Barockstädtern wollte fortan auf das Derby verzichten? Dieses ist nun auch für die nächste Saison zweimal garantiert.