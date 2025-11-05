Zweite Handball-Bundesliga: Hartmut Mayerhoffer kehrt zur SG BBM Bietigheim zurück

Zweimal führte Hartmut Mayerhoffer die SG BBM Bietigheim in die erste Liga. Zur neuen Saison kehrt der Ex-Coach von Frisch Auf Göppingen zurück zur SG BBM.

Sein Name schwirrte als Nachfolger von Iker Romero schon lange in der Handballszene herum. Nun ist es offiziell: Hartmut Mayerhoffer wird ab Sommer 2026 wieder Cheftrainer des Handball-Zweitligisten SG BBM Bietigheim. Der 56-jährige A-Lizenz-Inhaber hat einen Zweijahresvertrag bis Juni 2028 unterschrieben. Mayerhoffer war zuletzt bis April 2024 Chefcoach beim Bundesligisten HC Erlangen, seitdem ohne ein Trainerengagement.

„Harti hat als Trainer nicht nur große Erfolge gefeiert, sondern seinen Teams eine attraktive, dynamische Spielweise verliehen. Zudem ist eine seiner großen Stärken, Spieler weiterzuentwickeln und mit vergleichsweise wenig Mitteln viel zu erreichen. Ich freue mich, das in der ersten Ära gemeinsam Begonnene nun fortführen zu können“, sagte SG-Geschäftsführer Bastian Spahlinger.

Mayerhoffer war im Sommer 2013 vom Drittligisten TSV Friedberg nach Bietigheim gekommen und prägte in den folgenden Jahren eine der erfolgreichsten Phasen der Vereinsgeschichte. Der Augsburger mit Wurzeln in Donauschwaben führte die SG BBM 2014/15 zum erstmaligen Aufstieg in die Handball-Bundesliga.

Zwar konnte sich das Team nur eine Saison in der höchsten Spielklasse halten, spielte nach dem Abstieg jedoch wieder um die vorderen Plätze mit. In seiner Abschiedssaison 2017/18 folgte dann erneut der große Wurf: Mayerhoffer führte die SG BBM zum zweiten Mal in die stärkste Liga der Welt. Schöner Nebeneffekt: Die Auszeichnung zum Trainer der Saison in der Zweiten Handball-Bundesliga.

Mit Licht und Schatten: Hartmut Mayerhoffer und die Zeit bei Frisch Auf Foto: Baumann

Nach fünf Jahren bei der SG BBM wechselte Mayerhoffer 2018 zu Frisch Auf Göppingen. Mit dem Traditionsclub erreichte er in der Saison 2021/22 Platz fünf in der Liga und damit die Europapokal-Qualifikation. Im November 2022 trennte sich Frisch Auf nach nur 7:21 Punkten von ihm – Markus Baur übernahm.

Zur neuen Spielzeit kehrt er nun zurück nach Bietigheim. Die SG hat sich intensiv mit der Suche nach einem passenden Nachfolger für den nach der Saison komplett zur österreichischen Nationalmannschaft wechselnden, aktuellen Cheftrainer Iker Romero beschäftigt. Der Sport-Beirat um den ehemaligen DHB-Präsidenten Bernhard Bauer, Vorstandsmitglied Jens Rith, Leistungssportkoordinator Matthias Heineke und Geschäftsführer Bastian Spahlinger diskutierte rund 30 Kandidaten.

Am Ende fiel die Entscheidung, auch in Abstimmung mit dem SG-Vorstand, einstimmig für Hartmut Mayerhoffer. Der blickt seiner Rückkehr mit Vorfreude entgegen: „Ich freue mich sehr, ab der kommenden Saison wieder Teil der SG zu sein. Die SG ist für mich mehr als nur ein Verein – hier haben wir gemeinsam unvergessliche Momente erlebt und tolle Erfolge gefeiert. Ich bin überzeugt, dass wir mit voller Leidenschaft und Energie an die Erfolge anknüpfen und neue Kapitel gestalten können.“