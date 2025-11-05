Zweite Handball-Bundesliga: Hartmut Mayerhoffer kehrt zur SG BBM Bietigheim zurück

Zweimal führte Hartmut Mayerhoffer die SG BBM Bietigheim in die erste Liga. Zur neuen Saison kehrt der Ex-Coach von Frisch Auf Göppingen zurück zur SG BBM.
Sein Name schwirrte als Nachfolger von Iker Romero schon lange in der Handballszene herum. Nun ist es offiziell: Hartmut Mayerhoffer wird ab Sommer 2026 wieder Cheftrainer des Handball-Zweitligisten SG BBM Bietigheim. Der 56-jährige A-Lizenz-Inhaber hat einen Zweijahresvertrag bis Juni 2028 unterschrieben. Mayerhoffer war zuletzt bis April 2024 Chefcoach beim Bundesligisten HC Erlangen, seitdem ohne ein Trainerengagement.