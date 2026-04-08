Zweiradunfälle im Rems-Murr-Kreis: Ostern zeigt Risiko drastisch – mehrere Motorradunfälle erschüttern Region

Gleich mehrere schwere Unfälle ereignen sich zum Start der Zweiradsaison. Die Polizei hatte gewarnt – doch die Realität fällt dramatisch aus. Warum sich die Ereignisse jetzt häufen.

Auf der Bundesstraße bei Sulzbach an der Murr endet eine Ausfahrt am Sonntag jäh: Ein 24-jähriger Motorradfahrer prallt auf ein abbremsendes Auto – zu spät reagiert, keine Chance mehr, auszuweichen. Wenig später landet ein Rettungshubschrauber, die Straße wird gesperrt, die Lage ist lebensbedrohlich. Es ist nicht der einzige Motorradunfall, der in diesem Jahr das Osterfest im Rems-Murr-Kreis überschattet.

Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, häufen sich zum Start der Zweiradsaison schwere Unfälle – und genau das hatte die Behörde im Vorfeld eindringlich angekündigt. Kaum steigen die Temperaturen, steigt auch das Risiko. Die Realität liefert die Bestätigung gleich mit.

Motorradkollision in Murrhardt: Erneut schwere Verletzungen

Denn es bleibt nicht bei diesem einen Unfall. In Murrhardt kollidieren am Montag zwei Motorräder im Einmündungsbereich zweier Landstraßen. Eine 30-Jährige wird übersehen, zwei Menschen erleiden schwere Verletzungen. Wieder kreisen Rettungshubschrauber, wieder wird eine Straße stundenlang gesperrt. Es sind Bilder, die sich einprägen – und sich wiederholen.

Mancher Motorradfahrer überschätzt sich in der Euphorie des ersten Ausritts mit seiner Maschine. Foto: Gottfried Stoppel

Einen Tag zuvor verliert eine 20-jährige Fahrerin bei Winnenden in einer Kurve die Kontrolle über ihr Leichtkraftrad. Ein kurzer Moment, ein Fahrfehler – dann der Aufprall an einem Baum. Auch sie wird schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Parallel dazu stürzt ein 65-jähriger Motorradfahrer bei Althütte auf schlechter Fahrbahn. Die Diagnose: Verletzungen, wenn auch weniger schwer. Vier Unfälle, zwei Tage – ein deutliches Signal.

Unfälle 2025: Geschwindigkeit als Hauptursache

Die Zahlen, die das Polizeipräsidium für das Jahr 2025 vorgelegt hat, wirken wie eine Vorahnung: 393 Motorradunfälle, fünf Tote, 92 Schwerverletzte. Hauptursache bleibt nicht angepasste Geschwindigkeit – ein Faktor, der sich auch in den aktuellen Fällen wiederfindet. Was in Statistiken abstrakt bleibt, wird an Ostern konkret. Hinter jeder Zahl steht ein Mensch, eine Entscheidung, ein Moment. Die Polizei hatte gewarnt, dass gerade zu Saisonbeginn die Gefahr besonders hoch ist. Dass sich Fahrende nach der Winterpause überschätzen oder schlicht noch nicht wieder eingespielt sind. Die Ereignisse der Feiertage zeigen, wie schnell sich diese Einschätzung bewahrheitet.

Frühling mit Risiko: Warum jetzt die Gefahr steigt

Mit dem Frühling kehren Motorräder, Pedelecs und E-Scooter zurück auf die Straßen. Für viele ist es ein Neustart, ein Gefühl von Freiheit. Doch genau darin liegt die Gefahr. Die Maschinen sind schnell, die Reaktionen oft noch ungeübt, die Straßen nach dem Winter in schlechtem Zustand.

Wie die Polizei betont, spielen mehrere Faktoren zusammen: verschmutzte Fahrbahnen, Splittreste, Schlaglöcher – und eine Fahrpraxis, die erst wieder aufgebaut werden muss. Wer nach Monaten wieder aufsteigt, unterschätze leicht Bremswege, Kurvenverhalten und Geschwindigkeit. Fehler, die fatale Folgen haben können.

Die unterschätzten Sekunden im Straßenverkehr

Besonders kritisch sind Situationen an Kreuzungen und Einmündungen. Der Unfall in Murrhardt zeigt, wie schnell ein Motorrad übersehen wird. Ein kurzer Blick, eine falsche Einschätzung – und zwei Fahrzeuge prallen aufeinander. Motorradfahrende gehören zu den schwächsten Verkehrsteilnehmenden, ihre Sichtbarkeit bleibt ein Problem. Gleichzeitig sind es oft Sekundenbruchteile, die entscheiden. Der Unfall bei Sulzbach an der Murr verdeutlicht das: ein abbremsendes Auto, ein zu später Blick, ein Moment der Unaufmerksamkeit. Mehr braucht es nicht.

Autofahrer in der Pflicht: Mehr Vorsicht für Zweiräder

Die Mahnung des Polizeipräsidiums richtet sich deshalb nicht nur an Motorradfahrende. Auch Autofahrende müssen sich umstellen. Nach Monaten mit weniger Zweirädern im Straßenbild brauche es wieder mehr Aufmerksamkeit, mehr Vorsicht, mehr Rücksicht.

Der „zweite Blick“ vor dem Abbiegen, ausreichender Abstand beim Überholen, angepasste Geschwindigkeit – all das sind keine neuen Regeln. Und doch werden sie immer wieder missachtet. Die Unfallursachen sind bekannt, die Konsequenzen ebenso.

Kontrollen und Kampagnen: Polizei verstärkt Prävention

Wie die Polizei mitteilt, sollen verstärkte Kontrollen und Präventionsmaßnahmen helfen, die Risiken zu senken. Technikchecks, Sicherheitstrainings, Aufklärungskampagnen – sie alle zielen darauf ab, Unfälle zu verhindern, bevor sie passieren.

Die Polizei setzt auch in dieser Saison auf Kontrollen als flankierende Präventionsmaßnahmen. Foto: Gottfried Stoppel

Doch die Ereignisse der Ostertage zeigen auch die Grenzen solcher Maßnahmen. Am Ende bleibt es eine Frage des Verhaltens im entscheidenden Moment. Ob jemand abbremst, hinschaut, Abstand hält.

Unfallgefahr überschattet Start der Motorradsaison 2026

Der Beginn der Motorradsaison 2026 ist in der Region kein unbeschwerter. Statt sonniger Ausfahrten prägen Unfälle das Bild. Statt Leichtigkeit bleibt die Erkenntnis, wie schnell sich Situationen zuspitzen können.

Die Straßen sind wieder voller geworden. Die Risiken auch. Und die Hoffnung, dass die Mahnung nicht ungehört verhallt, fährt jetzt immer mit. Die Ereignisse der Ostertage zeigen mit brutaler Klarheit, was auf dem Spiel steht. Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit, eine zu hohe Geschwindigkeit, ein übersehener Verkehrsteilnehmer – und aus einer Ausfahrt wird ein Einsatz für Rettungskräfte.