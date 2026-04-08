Zweiradunfälle im Rems-Murr-Kreis: Ostern zeigt Risiko drastisch – mehrere Motorradunfälle erschüttern Region

Gleich mehrere schwere Unfälle ereignen sich zum Start der Zweiradsaison. Die Polizei hatte gewarnt – doch die Realität fällt dramatisch aus. Warum sich die Ereignisse jetzt häufen.
Auf der Bundesstraße bei Sulzbach an der Murr endet eine Ausfahrt am Sonntag jäh: Ein 24-jähriger Motorradfahrer prallt auf ein abbremsendes Auto – zu spät reagiert, keine Chance mehr, auszuweichen. Wenig später landet ein Rettungshubschrauber, die Straße wird gesperrt, die Lage ist lebensbedrohlich. Es ist nicht der einzige Motorradunfall, der in diesem Jahr das Osterfest im Rems-Murr-Kreis überschattet.