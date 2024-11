Zwei Tote nach Feuer in Esslingen

1 Eine große Rauchsäule war gestern über der Esslinger Altstadt zu sehen. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur-Stuttgart

In der Esslinger Altstadt fallen am Donnerstag Schüsse, zwei Männer sterben. Kurz darauf gibt es ein Feuer – und das beschäftigt am Tag danach noch immer die Feuerwehr.











Einen Tag nach dem eskalierten Mietstreit mit zwei Toten und einem Brand in Esslingen sind die Löscharbeiten an dem Gebäude noch nicht abgeschlossen. Die Feuerwehr habe am Morgen erneut zum Löschen anrücken müssen, sagte ein Polizeisprecher. Grund sei, dass erneut Rauch zu sehen gewesen sei.

Ob die Ermittler in den Resten des Gebäudes nach Spuren suchen können, sei noch unklar, so der Sprecher weiter. „Von dem Haus ist nicht mehr viel übrig." In dem Haus am Rande der Esslinger Altstadt hatten Einsatzkräfte am Donnerstagmorgen zwei tote Männer gefunden. Die Polizei hat den Verdacht, dass ein Mieter das Feuer legte und den Sohn des Vermieters und dann sich selbst tötete. Eine weitere Bewohnerin und der Hauseigentümer wurden teils schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei waren vermutlich Mietstreitigkeiten die Ursache für die Tat. Der Mietvertrag des 61-Jährigen mutmaßlichen Täters sei bereits vor längerem vom Vermieter gekündigt worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Die Zwangsräumung der Wohnung habe wohl für den Folgetag angestanden. In diesem Zusammenhang soll es schon mehrfach zu Streitigkeiten zwischen Mieter und Vermieter gekommen sein.