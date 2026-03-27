Taylor Lautner wird Papa! Der Schauspieler und seine Ehefrau, die ebenfalls Taylor heißt, scherzen bereits über einen möglichen Namen für das Baby.
Der US-amerikanische Schauspieler Taylor Lautner (34) wird Vater. Das hat der Schauspielstar, der durch die "Twilight"-Filme weltberühmt wurde, zusammen mit seiner Ehefrau auf Instagram verkündet. Die Lautners, die ihr erstes gemeinsames Kind erwarten, haben somit die Chance, eine der wohl ungewöhnlichsten kleinen Familien der Welt zu werden - wenn es um die Namen des künftigen Trios geht.