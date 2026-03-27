Taylor Lautner wird Papa! Der Schauspieler und seine Ehefrau, die ebenfalls Taylor heißt, scherzen bereits über einen möglichen Namen für das Baby.

Der US-amerikanische Schauspieler Taylor Lautner (34) wird Vater. Das hat der Schauspielstar, der durch die "Twilight"-Filme weltberühmt wurde, zusammen mit seiner Ehefrau auf Instagram verkündet. Die Lautners, die ihr erstes gemeinsames Kind erwarten, haben somit die Chance, eine der wohl ungewöhnlichsten kleinen Familien der Welt zu werden - wenn es um die Namen des künftigen Trios geht.

"Was ist besser als zwei Taylor Lautner?" Denn den Schauspieler und seine Partnerin verbindet eine Besonderheit. Beide tragen den Vornamen Taylor. Da sie nach der Hochzeit im Jahr 2022 seinen Nachnamen angenommen hat, heißen beide offiziell Taylor Lautner. Sie nutzt aber häufig den Spitznamen Tay, wie etwa auf ihrem Instagram-Account. Deshalb scherzt das Paar auch auf der Social-Media-Plattform in einem Post zur Ankündigung der Schwangerschaft: "Was ist besser als zwei Taylor Lautner?"

Dazu veröffentlichen die beiden gemeinsam mehrere Fotos. Auf allen der Aufnahmen sind Ultraschallbilder zu sehen. Ein Foto zeigt den Schauspieler dabei, wie er gerade das Bäuchlein seiner Partnerin küsst.

"Es ist in vielerlei Hinsicht urkomisch, aber dass wir denselben Namen tragen, verstärkt nur mein Gefühl, dass sie buchstäblich meine andere Hälfte ist und wir ein und dieselbe Person sind", erzählte der "Twilight"-Darsteller im Januar in einem gemeinsamen Interview mit "Cosmopolitan". Sie seien natürlich unabhängig voneinander, "aber es ist etwas ganz Besonderes". Sie müssten darüber ständig kichern, fügte Tay an.