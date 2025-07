1 Der Fall wird am Landgericht Koblenz verhandelt. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/Arne Dedert

Vor mehr als zwei Jahren wurde Luise erstochen. Zwei Mädchen gestanden die Tat, konnten strafrechtlich aber nicht verfolgt werden. Jetzt geht es unter anderem um Schmerzensgeld.











– Der Fall der getöteten zwölfjährigen Luise aus Freudenberg kommt am Donnerstag (14.00 Uhr) vor Gericht. Angehörige fordern in dem Zivilverfahren am Landgericht Koblenz unter anderem Schmerzensgeld und Bestattungskosten von zwei Mädchen, die die Tat gestanden hatten.