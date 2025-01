Zwei Jugendräte aus Stuttgart berichten: „Je mehr Stress man macht, desto eher kommt man zum Ziel“

1 Ela Adda Er und Matthewos Mebrahtu haben als Jugendräte einiges in ihrer Stadt Stuttgart bewegt. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Im Januar 2025 sind Jugendratswahlen in Stuttgart. Zwei Nachwuchspolitiker erzählen von vielen Erfahrungen, einigen Misserfolgen und warum es sich lohnt, sich zu engagieren.











Mehrere Jahre lang haben sich Ela Er und Matthewos Mebrahtu für die Belange junger Menschen in Stuttgart eingesetzt. Zusammen mit ihren Mitstreiterinnen und Mitstreitern haben sie viele Projekte angestoßen, Anträge geschrieben – und manchmal vergebens auf Antwort gewartet. Im Interview sprechen sie über ihre ersten Schritte in der Kommunalpolitik und darüber, was sich ändern muss, damit sich mehr Jugendliche einbringen.