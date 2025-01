Zwei Goldene Clowns in Monte Carlo: Großer Triumph für den Weltweihnachtscircus Stuttgart

In Stuttgart hat ihre Nummer vor wenigen Wochen Weltpremiere am Trapez gefeiert: Die Caballeros wagen drei Vierfach-Salti hintereinander – das gab es in der Artistenwelt zuvor noch nie. Bei der Jubiläumsshow zum 30. Geburtstag des Weltweihnachtscircus ist den tollkühnen Mexikanern auf dem Cannstatter Wasen diese Sensation nicht immer gelungen. Das Kunststück ist unfassbar schwer. Schon ein einmaliger Salto Mortale wird nur von wenigen Menschen beherrscht. Dass gleich drei Kollegen nacheinander dieses Meisterwerk hinbekommen, war bisher unvorstellbar.

„Die Grenzen des Möglichen werden überschritten“

„Die Jungs waren sehr nervös“, berichtet der Stardust-Seniorchef Henk van der Meijden am Telefon aus Monte Carlo, wo am Sonntagabend beim Internationalen Zirkusfestival die weltbesten Artistinnen und Artisten gegeneinander um die höchsten Auszeichnungen ihrer Branche angetreten sind. Im entscheidenden Moment haben die Trapez-Helden vor den Augen der strengen Jury aber abgeliefert: Mit drei Vierfach-Salti am Stück, die wie am Schnürchen funktionierten, haben sich die Caballeros den Goldenen Clown fürwahr verdient. „Die Grenzen des Möglichen werden überschritten“, war in Monaco zu hören.

Sensationelle Sprünge der chinesischen Artisten im Weltweihnachtscircus. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

„Am Sonntagabend wurde in Monte Carlo Zirkusgeschichte geschrieben“, sagt van der Meijden, der vor 30 Jahren den Weltweihnachtscircus in Stuttgart gegründet hat. Seine Freude am Mittelmeer ist doppelt: Denn auch die Radakrobaten des Großen Chinesischen Staatscircus, die ebenfalls auf dem Wasen Europapremiere feierten, sind mit dem Goldenen Clown geehrt worden.

Schon vor einem Jahr konnte der Stuttgarter Weltweihnachtscircus einen zweifachen Gewinn in Gold verbuchen: Damals haben die Kolev Sisters aus Italien und die Equilibristin Wang Meng Chen aus China, die ebenfalls zuvor auf dem Wasen aufgetreten sind, die höchste Auszeichnung der Zirkuswelt geholt. Henk van der Meijden ist nun endgültig im Olymp der Zirkusveranstalter angekommen: Kein anderer Zirkus hat mit seinen Artisten so viele Goldene Clowns erhalten.

Stuttgart war für die Sieger „die beste Vorbereitung und das beste Training“

Die 60 Vorstellungen beim 30. Weltweihnachtcircus auf dem Wasen seien für die Trapez-Überflieger von der Familie Caballero und die Radakrobaten aus China „die beste Vorbereitung und das beste Training“ für Monte Carlo gewesen, sagt Henk van der Meijden. Dank des begeisterten Stuttgarters Publikums hätten die Artisten „einen enormen Adrenalinkick“ erlebt, der „die Energie gab, sich in Topform zu bringen.“

Begeistert war auch das Fachmagazin „Chapiteau“, das über das Programm zum 30. Geburtstag des Weltweihnachtscircus in Stuttgart schrieb: „Die ganze Show war ein einzigartiger Rausch an grandioser Zirkuskunst!“