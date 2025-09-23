Zusammenleben in Stuttgart: „Stadtgesichter“ werben für das Haus der Kulturen

Musik, Tanz und Diskussionen – mit einem außergewöhnlicher Abend im Alten Schloss haben die Befürworter eines Hauses der Kulturen ihr Projekt ins Schaufenster gestellt.
Wie könnte ein Haus der Kulturen in Stuttgart aussehen, wenn es eines Tages denn Wirklichkeit wird? Einen Vorgeschmack boten die Unterstützer eines solchen „Begegnungsortes für alle“ jetzt mit einer Veranstaltung im Alten Schloss, die viele Menschen unterschiedlichster Herkunft zusammenbrachte. „Stadtgesichter – wir alle sind Stuttgart“, lautete der Titel des neuen Veranstaltungsformats, einer Mischung aus künstlerischen Beiträgen, sogenannten „Flashes“, Diskussionsrunden und internationalem Buffet. Rund 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer fühlten sich am Montagabend davon angesprochen. Bei vielen von ihnen mündete dieser Vorgeschmack direkt in Vorfreude. Diese wird allerdings noch einige Zeit anhalten müssen. Wenn alles glatt läuft, eröffnet das Haus der Kulturen in fünf Jahren. Die favorisierte Adresse der Befürworter ist das ehemalige Kaufhofgebäude, wo im Rahmen einer gemischten Nutzung auch die freie Tanz- und Theaterszene hofft unterzukommen. In einem ersten Schritt wird Ende des Jahres ein „Projektlabor“ Räume gegenüber in der Eberhardstraße 63 beziehen. Zuletzt war auch der Treffpunkt Rotebühlplatz als zukünftiger Standort für das Haus der Kulturen diskutiert worden.