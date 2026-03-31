Spätestens seit sie im vergangenen Herbst auf der Bühne zusammengebrochen ist, machen sich ihre Fans Sorgen um Lola Young. Nun meldet sich die Sängerin aus der Suchttherapie und versichert, dass es ihr "verdammt" besser gehe.
Lola Young (25) meldet sich nach einer Suchttherapie zurück. "Ich bin noch nicht am Ziel, aber es geht mir schon verdammt besser", sagte die Sängerin gegenüber der britischen Zeitung "The Times". Aus Rücksicht auf ihre Privatsphäre wolle sie nicht zu sehr ins Detail gehen. Aber sie könne sagen, dass "die Genesung ein fortlaufender Prozess" sei.