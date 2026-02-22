Das Angebot der Stuttgarter Straßenbahnen AG an der Haltestelle Lutherkirche gilt während der vierwöchigen S-Bahn-Sperrung. Damit soll den Berufspendlern geholfen werden.
Als Berufspendler aus dem Rems- oder Murrtal, der mit öffentlichen Verkehrsmitteln die Landeshauptstadt erreichen möchte, ist man ja Kummer gewöhnt. Mal ist ein Stellwerkfehler das Problem, mal muss ein ausgefallener Triebwagen auf der Strecke repariert oder ein Gleis ausgebessert werden, mal sind es die längst bekannten allgemeinen Verzögerungen angesichts des Stuttgart-21-Ausbaus.