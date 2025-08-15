Zurück zu den Wurzeln: Robert Marc Lehmann zieht sich aus dem Tierschutz zurück

Nach Jahren im Einsatz für Nutz- und Haustiere zieht Tierschützer Robert Marc Lehmann die Reißleine – psychische Belastung und Konflikte führten zum Schnitt.
Der bekannte Meeresbiologe, Forschungstaucher und Tierschützer Robert Marc Lehmann hat in einem persönlichen Statement verkündet, seine Arbeit zum Schutz von Nutz- und Haustieren zu beenden. In einem YouTube-Video erklärt er, die Entscheidung sei ihm zwar schwergefallen, jedoch notwendig, um seine Gesundheit zu bewahren und seine Kräfte künftig wieder gezielter für Tiere einzusetzen.