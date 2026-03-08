Zurück in die Vergangenheit: Michael J. Fox nennt Christopher Lloyd seinen besten Kumpel

Michael J. Fox hat auf Instagram ein Foto mit Christopher Lloyd beim Strand-Dinner veröffentlicht - und dabei beiläufig daran erinnert, dass ihr Kultfilm "Zurück in die Zukunft" bald sein 41. Jubiläum feiert.
Marty McFly und Doc Brown sitzen wieder zusammen - diesmal aber nicht in einem Zeitreiseauto, sondern beim Essen am Strand. Michael J. Fox (64) hat auf Instagram ein neues Foto von sich und seinem langjährigen Kollegen Christopher Lloyd (87) veröffentlicht und damit bei Fans der Kultreihe sofort eine Nostalgie-Welle losgetreten.