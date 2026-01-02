Das Land trauert um einen herausragenden Charakterdarsteller: Walter Schultheiß ist im Alter von 101 Jahren gestorben. Erinnerungen an eine schwäbische Legende.
Sein Humor war erfrischend – manchmal kantig, oft trocken, immer unverwechselbar. Als Walter Schultheiß vor eineinhalb Jahren in der Redaktion unserer Zeitung anrief, um sich für die Würdigung zu seinem 100. Geburtstag zu bedanken, sagte er in seiner unnachahmlichen Art: „War ein wunderbarer Nachruf.“ Genau diesen wünsche er sich, wenn er einmal abtrete. Man müsse nichts daran ändern.