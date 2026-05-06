Zum Tod von Gregor Preiß: Ein toller Kollege – und ein Ruhepol in hektischen Zeiten

Der Sport war seine Leidenschaft – beruflich wie privat. Sportlich hat er auch seine Krankheit genommen, hat gekämpft, am Ende aber verloren. Unsere Redaktion trauert um Gregor Preiß.
Die Geschichte beginnt kurios. „Willst du mich veräppeln?“, fragt der eine Sportreporter der Stuttgarter Nachrichten den anderen. Denn es ist verwirrend. Die Frage geht an den Kollegen, der auf den Nachnamen „Preiß“ hört und sich im selben Raum befindet. Eben am Telefon war aber auch ein „Preiß“, der seine Dienste als freier Mitarbeiter angeboten hat.