Mit fast 20 Millionen Euro Baukosten ist das Quartiersparkhaus im Neckarpark das teuerste Parkhaus in der Landeshauptstadt. Doch das nach Plänen des Büros asp Architekten optisch markante und gelungene Gebäude in unmittelbarer Nähe zum Cannstatter Wasen steht seit seiner Fertigstellung im Jahr 2020 leer. Das soll sich sehr bald ändern. Die Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart soll für die Zwischennutzung in Zukunft als Betreiber fungieren.

Nutzung ausschließlich für Dauerparker

„Die abschließenden Abstimmungsgespräche zwischen in.Stuttgart und dem Tiefbauamt finden derzeit statt“, sagt Stadtsprecher Oliver Hillinger. Geplant ist, dass die Veranstaltungsgesellschaft das Parkhaus bereits ab 20. April dieses Jahres in Betrieb nimmt. Im Vertrag verankert ist, dass dieses ausschließlich für Dauerparker ausgelegt ist – die Dauer des Mietvertrags muss mindestens einen Monat betragen. Vorgesehen ist zunächst, dass Beschicker und Mitarbeiter während des Frühlingsfestes und auch während des Volksfestes dort einen Stellplatz anmieten können. „Auch eine Nutzung während der Fußball-EM ist möglich“, erklärt Hillinger. Die Vereinbarung zwischen Stadt und in.Stuttgart ist auf die kommenden drei Jahre ausgelegt.

Lesen Sie auch

Denn frühestens dann rechnet die Stadtverwaltung damit, dass die ersten Bewohnerinnen und Bewohner in den neuen Cannstatter Stadtteil einziehen werden. Dabei war das Quartiersparkhaus eines der ersten fertig gestellten Gebäude im Neckarpark zwischen Daimler- und Benzstraße. Insgesamt 353 Stellplätze stehen auf einem unterirdischen und fünf oberirdischen Parkdecks zur Verfügung, 20 Prozent verfügen über eine elektrische Ladestation. In Zukunft soll der Anteil der E-Mobilität einmal 100 Prozent betragen, die baulichen Voraussetzungen dafür wurden getroffen. Zusätzlich verfügt der Bau im Erdgeschoss über rund 180 Radabstellplätze mit angeschlossener Fahrradwerkstatt. Konzipiert als reines Anwohnerparkhaus können die Schranken nur mit einer speziellen Codekarte geöffnet werden. Diese technische Ausstattung verhindert aus Sicht der Stadtverwaltung die Nutzung für Kurzzeitparker – auch in den kommenden drei Jahren.

Abstimmung mit der UEFA für die Fußball-EM

Insofern kann in.Stuttgart gezielt die Ausgabe der für die Zufahrt notwendigen Codekarten überwachen. Und die Nachfrage ist groß. „Für das Frühlingsfest sind alle 350 möglichen Dauerparkplätze vergeben“, sagt Stefanie Hirrle von in.Stuttgart. Das Verfahren ist denkbar einfach: Die Schausteller und Bedienungen melden sich bei der Veranstaltungsgesellschaft und bekommen gegen den Mietpreis und ein Pfand die entsprechende Karte für einen Monat ausgehändigt.

Auch für die vom 14. Juni bis 14. Juli stattfindende Fußball-EM gibt es bereits einige Anfragen. Fünf Partien finden in Stuttgart statt – vier Vorrunden- und ein Viertelfinal-Spiel. Wer genau dort parken darf, „stimmen wir derzeit mit der UEFA ab“, sagt Hirrle. Darüber hinaus will in.Stuttgart das Parkhaus in den kommenden drei Jahren bei weiteren Veranstaltungen wie dem Volksfest oder auch dem Reitturnier Stuttgart German Masters nutzen. Zudem soll es auch für Mitarbeiter der Stuttgarter Volksbank zur Verfügung stehen, die ihren Hauptsitz in unmittelbarer Nähe hat. Damit Stuttgarts teuerstes Parkhaus nicht mehr leer steht.