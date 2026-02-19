Sie waren das Glamour-TV-Paar der 80er-Jahre: Robert Wagner und Stefanie Powers, bekannt als Jonathan und Jennifer Hart aus der Kultserie "Hart aber herzlich". Nun trafen sich die beiden an Wagners 96. Geburtstag wieder.
Sie lösten gemeinsam Kriminalfälle, verzauberten Millionen Zuschauer und sind bis heute durch eine ganz besondere Freundschaft verbunden. Robert Wagner (96) und Stefanie Powers (82), die Stars der Kultserie "Hart aber herzlich", haben sich zu Wagners 96. Geburtstag wiedergetroffen. Ein Foto des Wiedersehens, das Wagner auf Instagram teilte, sorgt bei den Fans für Begeisterungsstürme.