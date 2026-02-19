Sie waren das Glamour-TV-Paar der 80er-Jahre: Robert Wagner und Stefanie Powers, bekannt als Jonathan und Jennifer Hart aus der Kultserie "Hart aber herzlich". Nun trafen sich die beiden an Wagners 96. Geburtstag wieder.

Sie lösten gemeinsam Kriminalfälle, verzauberten Millionen Zuschauer und sind bis heute durch eine ganz besondere Freundschaft verbunden. Robert Wagner (96) und Stefanie Powers (82), die Stars der Kultserie "Hart aber herzlich", haben sich zu Wagners 96. Geburtstag wiedergetroffen. Ein Foto des Wiedersehens, das Wagner auf Instagram teilte, sorgt bei den Fans für Begeisterungsstürme.

Auf dem Bild strahlen die beiden Arm in Arm in die Kamera - er im blauen Pullover, sie in einer weißen Bluse mit schwarzen Tupfen. "Wenn Jonathan und Jennifer sich wiedersehen, ist es immer etwas Besonderes. Danke, Stefanie, für den wunderschönen Geburtstagsbesuch", schrieb Wagner dazu. Powers gratulierte ihrerseits auf Facebook: "Wir feiern einen weiteren Geburtstag für RJ - mögen noch viele folgen."

Fans feiern das Wiedersehen

In den Kommentaren brach eine Welle der Begeisterung los. "Für all die Freude, die ihr uns als Jonathan und Jennifer Hart gebracht habt - wir danken euch!", schrieb ein Fan. "Zeitlose Eleganz und ewige Freundschaft", schwärmte ein anderer. Und ein dritter brachte es auf den Punkt: "Man merkt, dass es etwas Besonderes ist, wenn zwei Menschen nach so vielen Jahren zusammenkommen und immer noch diesen gewissen Funken haben."

Von 1979 bis 1984 spielten Wagner und Powers in "Hart aber herzlich" das wohlhabende Ehepaar Jonathan und Jennifer Hart - er ein Selfmade-Millionär, sie eine freiberufliche Journalistin -, das nebenbei Kriminalfälle löste. Die Serie lief über fünf Staffeln und wurde anschließend durch acht erfolgreiche TV-Filme fortgesetzt, der letzte erschien 1996.

Tragische Schicksalsschläge schweißten sie zusammen

Was Wagner und Powers verbindet, geht allerdings weit über ihre Serienrollen hinaus. Während der Dreharbeiten verloren beide innerhalb von nur zwei Wochen ihre Ehepartner. Powers' Mann, der Schauspieler William Holden, starb im November 1981 nach einem Sturz in seinem Zuhause. Nur 14 Tage später ertrank Wagners Ehefrau, Filmstar Natalie Wood, bei einem Bootsausflug vor der Küste Kaliforniens.