Große Sorge um Kevin Njie: Der Realitystar gilt auf Bali als vermisst. Seine Ex-Freundin Emely Hüffer bittet öffentlich um Hilfe und ruft verzweifelt zur Suche auf.
Große Sorge um Kevin Njie (29): Der Realitystar, unter anderem bekannt aus "Too Hot to Handle: Germany", wird seit mehreren Tagen vermisst. Njie, der sich zuletzt auf Bali aufgehalten haben soll, ist offenbar spurlos verschwunden. Seine Ex-Partnerin Emely Hüffer (29) und weitere Prominente haben sich am Freitagnachmittag mit einem Hilferuf an die Öffentlichkeit gewandt.