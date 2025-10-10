Große Sorge um Kevin Njie: Der Realitystar gilt auf Bali als vermisst. Seine Ex-Freundin Emely Hüffer bittet öffentlich um Hilfe und ruft verzweifelt zur Suche auf.

Große Sorge um Kevin Njie (29): Der Realitystar, unter anderem bekannt aus "Too Hot to Handle: Germany", wird seit mehreren Tagen vermisst. Njie, der sich zuletzt auf Bali aufgehalten haben soll, ist offenbar spurlos verschwunden. Seine Ex-Partnerin Emely Hüffer (29) und weitere Prominente haben sich am Freitagnachmittag mit einem Hilferuf an die Öffentlichkeit gewandt.

"Bitte jeder, der eine Info hat oder ihn auf Bali zuletzt gesehen hat, sofort melden", schreibt Hüffer in ihrer Instagram-Story zu einem Foto des 29-Jährigen. "Es steht ein sehr schlimmer Verdacht aus und wir brauchen jede Information über seinen letzten Standort oder wer was von ihm gehört hat." In ihrem Post verlinkt sie den Account der Berliner Polizei.

Kevin Njie auf Bali vermisst

Die Social-Media-Konten von Njie selbst sind derzeit deaktiviert. Auch ehemalige Kolleginnen und Kollegen aus der Reality-TV-Welt beteiligen sich an der Suche: "Are You The One"-Teilnehmerin Ariel teilte den Aufruf, und Sidar Sahin schrieb, er habe bereits Kontakt zu Bekannten auf Bali aufgenommen, die nach Njie Ausschau halten. Model Bonnie Strange teilte den Suchaufruf ebenfalls in ihrer Instagram-Story.

Darauf heißt es, dass Njie zuletzt am 6. Oktober 2025 im Canggu Mexikola Club in Canggu an der südwestlichen Küste der indonesischen Insel Bali gesehen wurde.

Kevin Njie befand sich gerade mitten in den Vorbereitungen für seinen nächsten großen Auftritt, einen Boxkampf beim "Fame Fighting"-Event am 18. Oktober 2025 in Essen. Bereits am 6. Oktober teilte der Veranstalter auf Instagram mit, dass sich der ehemalige Fußballspieler während des Trainings auf Bali so schwer verletzt habe, dass der den Kampf absagen müsse. Seitdem fehlt von ihm jede Spur.

Gemeinsamer Sohn mit Emely Hüffer

Emely Hüffer und Kevin Njie lernten sich 2023 bei "Too Hot to Handle: Germany" kennen. Kurz darauf wurden sie ein Paar und Eltern eines Sohnes, Ocean (2). Doch das junge Familienglück hielt nicht lange. Im Sommer 2024 bestätigte Hüffer in ihrem Podcast "Hot Soul by Emskopf" die Trennung: "Kev und ich sind getrennt. Ich bekomme so Gänsehaut, wenn ich das sage." Zuvor hatte sie in der NDR-Talkshow "deep und deutlich" erklärt, sie habe sich "aus Selbstliebe" getrennt, um ihre psychische Gesundheit zu schützen.

Offizielle Informationen zum Ermittlungsstand gibt es bislang nicht.