Die Polizei von Devon und Cornwall sowie die Familie des legendären Rolling-Stones-Sängers Mick Jagger (82) sind offenbar in großer Sorge um Alexander Key. Laut Angaben der Polizei wird der 37-Jährige vermisst. Übereinstimmenden britischen Medienberichten zufolge handelt es sich bei Key um den Partner von Assisi Jackson (33). Diese ist eine der Töchter von Jade Jagger (54) und eine der Enkelinnen von Mick Jagger. Laut des "Telegraph" ist Key ein Koch und hat zwei gemeinsame Kinder mit Jackson.