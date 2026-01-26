Die Polizei und die Familie von Rolling-Stones-Frontmann Mick Jagger suchen nach dem vermissten Alexander Key. Der 37-jährige Partner von Jaggers Enkelin Assisi wurde zuletzt am 23. Januar gesehen.

Die Polizei von Devon und Cornwall sowie die Familie des legendären Rolling-Stones-Sängers Mick Jagger (82) sind offenbar in großer Sorge um Alexander Key. Laut Angaben der Polizei wird der 37-Jährige vermisst. Übereinstimmenden britischen Medienberichten zufolge handelt es sich bei Key um den Partner von Assisi Jackson (33). Diese ist eine der Töchter von Jade Jagger (54) und eine der Enkelinnen von Mick Jagger. Laut des "Telegraph" ist Key ein Koch und hat zwei gemeinsame Kinder mit Jackson.

"Die Polizei ist zunehmend besorgt" Jade Jagger teilt einen Aufruf der Behörden bei Instagram. "Die Polizei ist zunehmend besorgt um das Wohlergehen eines 37-jährigen Mannes, der aus der Gegend von Boscastle als vermisst gemeldet wurde", wurde am 25. Januar mitgeteilt. Boscastle ist ein kleiner Ort an der Küste der englischen Grafschaft Cornwall.

Demzufolge wurde der Vermisste zuletzt am vergangenen Freitag gegen 14:20 Uhr in einem lokalen Pub gesehen. Es werde um jegliche Information gebeten, die den Beamten bei der Suche helfen könnte. Sollte man Alexander Key begegnet sein oder seinen Aufenthaltsort kennen, solle man sich umgehend bei der Polizei unter der nationalen Notrufnummer melden.

Dazu wurden von der Polizei zwei Bilder veröffentlicht, auf denen Key mit blondgefärbtem Haar zu sehen ist. Eine der Aufnahmen scheint von einer Überwachungskamera zu stammen. Der 37-Jährige trägt auf dem Bild eine orangefarbene Jacke. Key bevorzuge auffällige, bunte Kleidung. Derzeit ist nicht bekannt, wie es dem Vermissten geht oder warum er verschwunden sein könnte.