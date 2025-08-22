Das Deutsche Architekturmuseum zeigt, wie die klimafreundliche Architektur von morgen funktioniert – kuratiert ist die sehenswerte Schau von einem weltberühmten Stuttgarter.
Architektur hat einen immensen Einfluss auf das Klima. Rechnet man die CO-Emissionen aus der Herstellung all des verbauten Baumaterials zusammen, macht allein der Gebäudesektor mehr als ein Drittel des weltweiten CO-Ausstoßes aus. Das bedeutet allerdings auch, dass Architektur bei der Anpassung an den Klimawandel helfen oder sie behindern kann.