Zukunftsfestival in Stuttgart: Futuromundo: Innovation und Musik vereinen sich in Stuttgart

„Mit Mut, Optimismus, Kreativität und grenzenloser Offenheit schlagen wir neue Wege ein“, sagt Leonard Sommer. Der Mitgründer des Zukunftsfestivals Futuromundo ist voller Vorfreude auf die Premiere der dreitägigen Veranstaltung rund um die Liederhalle und den Cannstatter Wasen. „Vom 3. bis 5. Juli bringen wir Unternehmer, Bildungsrevolutionäre, Künstler, Wissenschaftler und engagierte Bürger zusammen, die die Welt aktiv mitgestalten wollen.“

Insgesamt stehen vier interdisziplinäre Konferenzen auf dem Programm, die mit einem der größten Musikfestivals Süddeutschlands – dem Kessel Festival – in Einklang gebracht werden. „Tagsüber inspirieren über 150 internationale Rednerinnen und Redner an mehr als zehn Locations rund um die Stuttgarter Liederhalle mit Zukunftsvisionen, innovativen Methoden und frischen Perspektiven aus Wirtschaft, Bildung, Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft“, sagt Leonard Sommer. „Abends beim Kessel Festival übernehmen dann Künstler wie Deichkind, Meute, Kontra K, Max Herre & Joy Denalane, Bosse und viele weitere die Bühnen auf dem Cannstatter Wasen.“ Ein Programm, das unter anderem auch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus gut findet. Das Ministerium selbst werde zwar nicht beteiligt sein, „aber seitens des Landes wird eine Zusammenarbeit über die Medien- und Filmgesellschaft (MFG) Baden-Württemberg stattfinden, die eines der Clubhouses von Futuromundo bespielen wird und unter anderem die neue Metaverse Online-Plattform des Landes ,CyberLÄND‘ vorstellen wird, die zum Ziel hat, Anbieter und Anwender unterschiedlicher Technologien zusammenzubringen“, heißt es aus der Pressestelle des Ministeriums. „Wir begrüßen die Initiative und den Grundgedanken, sich in ansprechenden Formaten branchen- und themenübergreifend zu begegnen und zu Zukunftsthemen auszutauschen. Denn so werden Perspektiven geweitet, und es entsteht Raum für neue Ideen und Innovationen.“

Auch viele Firmen sind bei Futuromundo dabei

Das ist auch ein Grund für viele Unternehmen, sich an Futuromundo zu beteiligen oder das Festival zu besuchen. Wie zum Beispiel die Firma Mahle. „Wir beschäftigen uns intensiv mit den Themen der Zukunft und gestalten diese aktiv mit“, sagt Johannes Diem, Head of Corporate Venturing, Mahle New Ventures, auf Nachfrage unserer Zeitung. Seit vielen Jahren setze der Technologiekonzern über Mahle New Ventures auf die Zusammenarbeit mit Start-ups. Und nun beteiligt er sich auch aktiv an der Zukunftskonferenz Inno bei Futuromundo, die am Freitag, 4. Juli, in der Liederhalle stattfindet.

„Dort erläutern wir, warum Mahle diesen Weg eingeschlagen hat und welche Vorteile sich daraus ergeben. Durch die Kooperationen mit Start-ups wird Zukunft bei Mahle nicht nur gedacht, sondern auch erlebbar gemacht. Gründerteams erhalten die Möglichkeit, ihre Innovationen innerhalb eines etablierten Unternehmensumfelds zu erproben“, sagt Diem. „Wir sind überzeugt, dass viele aktuelle Herausforderungen in der Automobilindustrie nur durch gemeinsame Innovationsaktivitäten erfolgreich bewältigt werden können. Daher ermutigen wir auch andere Unternehmen, vermehrt auf die Zusammenarbeit mit Start-ups zu setzen.“

Was können wir von China und den USA lernen?

Am Donnerstag, 4. Juli, wird es in der Liederhalle aber unter anderem auch darum gehen, was wir bei den Themen Innovation und Wirtschaft von China und den USA lernen können. Mit dabei sein wird Mirko Holzer von der Bundesagentur für Sprunginnovationen Sprind, der Heimat für radikale Neudenkerinnen und Neudenker. Der Innovationsmanager bei Sprind hat gerade die Zusammenarbeit mit Cyber Valley, dem größten Forschungskonsortium im Bereich der künstlichen Intelligenz, federführend übernommen. Gemeinsam widmen sie sich nun der Erforschung der KI der nächsten Generation. „Es geht darum, alternative Ansätze für die KI zu fördern, sich vom Mainstream-Denken zu lösen und Neuland zu betreten“, sagt Holzer. „Wir wollen Grenzen verschieben und mutige Ideen zum Leben erwecken.“ Sprind hilft finanziell bei der Umsetzung herausragender Ideen, stellt Teams zusammen und verknüpft die Netzwerke aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik. Aktuell arbeitet Sprind unter anderem daran, Kunststoffrecycling planetensicher zu gestalten, eine Immuntherapie für Krebs zu erforschen oder wie man mit einem Virenfänger virale Erkrankungen heilen kann.

„Das Zeitalter der Digitalität hat die Geschäftswelt nachhaltig verändert. Erlebe, wie Visionäre, Unternehmer und kreative Köpfe aus aller Welt Einblicke in aktuelle Trends geben. Entdecke, wie sich Zukunft proaktiv mitgestalten lässt. Lerne praxisrelevante Methoden für dein Unternehmen kennen und sei in einer dynamischen Welt einen Schritt voraus“, werben die Macher von Futuromundo für die Inno.

Wer die Futuromundo-Konferenzen, Clubhouses, Sonderformate und Konzerte besuchen möchte, hat die Chance, einen Festivalpass für alle drei Tage zu erstehen. Wer Futuromundo nur an einzelnen Tagen besuchen möchte, kann aber auch Tagestickets lösen. Mehr Informationen gibt es im Internet unter www.futuromundo.com.