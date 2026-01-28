Das Zukunftsfestival in Stuttgart verspricht ein Spektakel der Ideen zu werden: Von der deutschen Stimme aus Hollywood bis zu KI-Pionieren im Klassenzimmer. Ab wann es Tickets gibt.
Was haben Adam Sandler, Daniel Craig, die KI-Grundschule des Jahres sowie das Kultus- und das Wirtschaftsministerium Baden-Württembergs gemeinsam? Sie alle sind Teil des diesjährigen Zukunftsfestivals Futuromundo. Am 25. und 26. Juni findet rund um die Stuttgarter Liederhalle und den Berliner Platz die zweite Auflage der Veranstaltung statt. Das Motto 2026: Wenn Zukunftsgeist erlebbar wird und Zukunftsmut ins Machen kommt.