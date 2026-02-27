Wie im überlasteten Kessel „mutig“ gewohnt wird und wie sich günstiger Wohnraum schaffen lässt: Im Stadtpalais Stuttgart machen renommierte Stadtplaner überraschende Vorschläge.
Angesichts der horrenden Mieten in Stuttgart, der zahlreichen unwirtlichen Plätze und sommerlicher Hitzehotspots bietet eine Diskussionsrunde über die Frage, wie Stuttgart in Zukunft wohnen soll, wenig Grund zu amüsierten Mienen. Und auch das Gelächter an diesem Abend im randvoll besetzten Stuttgarter Stadtpalais klang nicht wirklich nach entspannter Heiterkeit.