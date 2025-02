Zukunft der Moschee auf den Fildern: Diese Baumängel hat das Gebetshaus

1 Nicht nur vor dem Gebetshaus in Oberaichen steht das Wasser, auch im Inneren gibt es ein Feuchtigkeitsproblem. Foto: Natalie Kanter

Wie steht es um die Moschee in Leinfelden-Echterdingen? In welchem Zustand ist das Gebäude, das seit Jahren im Oberaichener Gewerbegebiet leer steht? Erste Erkenntnisse liegen nun vor.











Anfang April werden sich die Stadträte von Leinfelden-Echterdingen in einer Sondersitzung über das Gutachten beugen, das die Stadt bei der Dekra in Auftrag gegeben hat, um den Bauzustand der Moschee auf den Fildern zu beleuchten. Das Papier soll klarstellen, in welchem Zustand das Gebetshaus ist, das bisher leer steht. Der muslimische Verein VKBI hat das Gebäude mit Hilfe seines Dachverbandes VKIZ und mit Hilfe von Spenden an der Wilhelm-Haas-Straße/Raiffeisenstraße gebaut – allerdings ist es nicht ganz fertig. Das Gutachten wird eine entscheidende Rolle spielen bei der Frage, wie es mit der Moschee auf den Fildern weitergehen wird.