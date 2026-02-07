Zugstrecke Tübingen – Stuttgart: „Ein riesiges Problem“ – So soll die Neckartalbahn pünktlicher werden

Die Neckartalbahn ist unzuverlässig. Das schlägt sich auch im Qualitätsranking des Landes nieder. Nun gibt es konkrete Ideen, wie sich das ab dem Sommer ändern soll.
Die Neckartalbahn mit dem Abschnitt Tübingen – Stuttgart ist erneut eine der unpünktlichsten Strecken im Land. Die Strecke, die auch durch den Kreis Esslingen führt, erreichte im Landesranking Rang 30 von 32 Plätzen. „Die regelmäßige Bewertung der Qualität der Verkehrsnetze ist für uns wichtig und Ansporn zugleich, Dinge dort besser zu machen, wo wir verantwortlich sind“, sagt Markus Kaupper, Vorsitzender der Regionalleitung von DB Regio Baden-Württemberg. Unstrittig sei, dass die Infrastruktur erneuert werden müsse. Die Unzuverlässigkeit auf dieser Strecke sei vor allem für Pendler „ein riesiges Problem“, räumte auch Verkehrsminister Winfried Hermann in einer Mitteilung ein. Im ersten Halbjahr 2025 waren laut dem Ranking nur rund 68 Prozent der Züge pünktlich.