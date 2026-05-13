„Deppen“ in Turnschuhen: An der Zugspitze sind Bergretter genervt

Bergretter rund um die Zugspitze haben das ganze Jahr über alle Hände voll zu tun. Immer wieder wagen sich ungeübte Hobby-Kletterer an den Aufstieg auf Deutschlands höchstem Berg. Auf dem Weg dorthin geht’s oft weder vor noch zurück und die Bergwacht muss ausrücken. Wie jetzt wieder einmal.
Ist es Leichtsinn, Selbstüberschätzung, mangelhafte Ausrüstung oder einfach nur Dummheit? Wahrsheinlich kommt alles zusammen, wenn ahnungslose Touristen mit zu großem Ego, Risikobereitschaft und Unerfahrenheit auf einen Berg kraxeln, den sie besser gemieden hätten. Die Bergretter in aller Welt können davon ein Lied singen.