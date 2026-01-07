Zugefrorene Seen: Warum gibt Stuttgart das Eis nicht frei?

Dass Stuttgarts Seen dick zugefroren sind, kommt inzwischen nur noch sehr selten vor. Trotzdem ist es nicht erlaubt, das Eis zu betreten. Warum die Stadt am generellen Verbot festhält.
Das Schlittschuhlaufen lernte Guido Dobbratz einst auf dem Möhringer Riedsee. Dieses Vergnügen, sagt der 84-jährige Stuttgarter, würde er der jüngeren Generation auch wünschen. Deshalb kann Dobbratz nicht verstehen, warum auch bei tagelangem Dauerfrost die Eisflächen auf den Stuttgarter Seen von der Stadt nicht zum Betreten freigegeben werden.