Zugefrorene Seen in Stuttgart: Lebensgefahr auf dem Eis – Verbot führt zu einzelnen Polizeieinsätzen

Frostige Temperaturen in den nächsten Tagen sorgen weiter für Eisdecken über Stuttgarter Seen. Die Feuerwehr warnt vor lebensgefährlichen Aktionen, die Polizei musste bereits ausrücken.
Zugefrorene Seen scheinen dieser Tage auch in Stuttgart einige Menschen wie magisch anzuziehen: Einmal wie Jesus nach biblischer Erzählung übers Wasser laufen – wenn auch über das gefrorene – ist bei den derzeit herrschenden und auch in den kommenden Tagen angekündigten frostigen Temperaturen theoretisch ja möglich. Und manch einer wagt sich gar mit Kufen aufs Eis – und nutzt die Wetterbedingungen für kostenloses Schlittschuhlaufen.