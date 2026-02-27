Ein vergessener Handgriff am Bahnhof Weil der Stadt hat die Hermann-Hesse-Bahn stundenlang lahm gelegt. Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art. Experten sehen ein Systemproblem.
Die Züge der Hermann-Hesse-Bahn zwischen Weil der Stadt und Calw sind am Mittwoch über mehrere Stunden ausgefallen. Nach Angaben der Zweckverbandes war ein Bedienfehler die Ursache. Dies ist schon der zweite Fall, in dem menschliches Versagen zu Zugausfällen auf der erst am 1. Februar in Betrieb genommenen Strecke geführt hat.