Glühende Sonne, Luft, die warmer Watte gleicht, Schweiß, der in Strömen rinnt – all das ist gar nicht unvereinbar mit dem Zubrovka House Festival 2026. Zum zweiten Mal verwandelte sich am Wochenende der Biergarten im Stuttgarter Schlossgarten in eine Hochburg der elektronischen House-Musik. Es ist der heißeste Tag, es herrscht die höchste Temperatur, die in der Stadt je gemessen wurde, das erfährt man am Samstagabend nebenher aus den Nachrichten. Und vor dem Tor des Biergartens stehen die Besucher Schlange, drängen hinein in eine Welt, in der Champagner und Cocktails fließen und, in nicht geringer Menge, auch das Wasser, in der der Puls der Musik mit viel Druck und Tempo Menschen bewegt.

Tanzen auf der Stelle Getanzt wird hier auf der Stelle, denn mehr Platz ist nicht vorhanden. Der Biergarten ist ein Gemenge aus wippenden Leibern, glitzerndem Schweiß, eine Collage an Outfits, ein Menschenmeer, das sich in der Trance der House-Beats wiegt, in dem man Cliquen sieht, die gemeinsam feiern und einzelne House-Fans, die im Rhythmus zucken, ein Glas in der Hand. Die Schlangen an den Getränkeständen sind lang, manch einer sucht vorübergehend Ruhe in irgendeinem Schatten, andere stellen sich mit ausgebreiteten Armen unter eine Sprinkleranlage, und im VIP-Bereich, hinterm DJ-Pult, türmen sich Champagner-Flaschen in eisgekühlten Kübeln.

Man sieht sehr viele junge Besucherinnen und Besucher, man sieht aber auch erstaunlich viele Gäste weit über 20, 30, 40 Jahren – ein gut durchmischter Altersdurchschnitt. House entstand schon in den 1980er Jahren in den USA, als elektronischer Nachläufer der Disco-Welle, schlug in den 1990er Jahren in Deutschland sehr große Wellen – und mancher, der damals die Nächte durchtanzte, tut dies offenbar noch immer gerne. Nur, an diesem Wochenende im Stuttgarter Biergarten, am Tage.

Trotz Hitze haben die Festivalbesucher gefeiert und getanzt in Stuttgart. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Hier ist eine Besuchergruppe, die eigens aus dem Rems-Murr-Kreis angereist ist – Lukas, Olivia und Lea, auch Daniel ist dabei, er stammt aus Stuttgart. „Wir sind gekommen, obwohl die Bahn ausgefallen ist“ – ein Vater übernahm den Fahrdienst. Ein bisschen zu warm finden diese Gäste das Wetter, natürlich, aber insgesamt angenehmer, als erwartet. Für House-Musik haben sie sich schon früher interessiert, nun sind sie zum ersten Mal auf einem Festival – „Die ersten drei DJs waren gut, wir sind gespannt auf den letzten.“

Manche mögen's heiß

Hier kommt Eldor, oft auf Ibiza und sehr von sich überzeugt: „Ich hab 100 000 Follower“, sagt er. „Ich bin selbst DJ und irgendwann werd‘ ich auch hier auflegen.“ Mit dem Line-up beim Zubrovka-Festival 2026 ist er zufrieden und mit der Hitze hat er kein Problem: „Ich mag die Hitze. Ich finde das Wetter gut und ich finde es gut, dass man sich hier abkühlen kann. Und ich bin Schwob, in Stuttgart geboren, und es gefällt mir, dass es das Festival hier in der Stadt gibt, in der Nachbarschaft.“ Tamara feiert ihren 36. Geburtstag auf dem Zubrovka-Festival, ist angereist mit vier Freundinnen und Freunden aus dem fernen Geislingen. „Normalerweise gehe ich eher auf R’n’B“, sagt sie, „aber das Festival ist ausgelassen und wir wurden gut versorgt mit Fächern und Sprühdosen.“ Fächer, je einen, haben auch die Frau aus Karlsruhe und ihre Tochter, die in Stuttgart lebt, in der Hand – beide vertreten sich vor dem Festival-Gelände die Füße und wedeln sich kräftig Luft zu.

Am Sonntagvormittag dann ist Andrea Olivia, Star-DJ des Abends, noch nicht in Stuttgart eingetroffen – „Er ist gerade auf dem Weg von Ibiza nach Stuttgart, wir müssen ihn gleich abholen“, erzählt Denis Gugac, Inhaber des Clubs Zubrovka am Rotebühlplatz, Veranstalter des Festivals. Alle DJs, die 2026 auf dem Zubrovka-Festival spielen, sagt er, werden international eingeflogen, und alle sind zum ersten Mal dabei. Nur Anrey, am Samstagabend an den Reglern, arbeitet lange schon mit Denis Gugac zusammen. Er zog nach Dubai, kehrte fürs Festival nach Stuttgart zurück, spielt auch die Aftershow-Party im Club – „Wir wollten auch ein paar der lokalen DJs organisieren.“ Inan Batman, ebenfalls Stuttgarter, spielt am Sonntag, kehrte dafür aus Berlin in seine Heimatstadt zurück.

Das Festival war ausverkauft, manche Besucher blieben aber aufgrund der Hitze fern. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Denis Gugac ist mehr als zufrieden. Lange schon war das Zubrovka-Festival im Vorlauf ausverkauft, einige Gäste jedoch blieben aufgrund der Hitze zuhause, am Samstagabend wurden an der Kasse noch Tickets aufgegeben. Der Biergarten fasst rund 2000 Besucher – „Im Durchlauf“, sagt Gugac, „lagen wir auf jeden Fall darüber.“ Der Hitze begegnete das Festival mit insgesamt zwölf verteilten Sprinkleranlagen, die vor allem am sehr heißen Nachmittag aktiv waren. Zusätzlich waren Schläuche im Einsatz, die das Gelände mit Wassernebeln überzogen, und auch die Sprinkleranlagen der Wilhelma, rund um den Biergarten, waren aktiv – „Das Gelände war sehr abgekühlt, im Vergleich zur Innenstadt.“ Tobias Bosch, der gemeinsam mit seiner Frau als Bereitschaftsleiter des DRK zugegen war, meldete bis Sonntagvormittag nur eine Person, die auf dem Festival durch die Hitze angegriffen war.

Die Kulisse des Grand Hotel Budapest, erbaut im fiktiven Land Zubrovka, hat Denis Gugac, ein Fan der Filme Wes Andersons, auch in diesem Jahr wieder in den Biergarten gebracht, als Dekor des House-Festivals, mit kleinem Kuppeldach und einer prunkvoll roten Fassade. Das Zubrovka-Festival fand 2026 zum zweiten Mal statt – Denis Gugac hofft sehr, es wird ein drittes Mal geben.