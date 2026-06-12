Zu viele Unfälle: E-Scooter-Führerschein ist keine Lösung – doch es muss etwas passieren

Jugendlicher Leichtsinn auf den Straßen braucht Grenzen. Die weiterführenden Schulen im Kreis Ludwigsburg sollten bei der Verkehrserziehung mit gutem Beispiel vorangehen.
Wer heute in Ludwigsburg, Bietigheim-Bissingen oder Kornwestheim unterwegs ist, merkt schnell: Der Verkehr ist nicht mehr so überschaubar wie noch vor einigen Jahrzehnten. Die Blicke von Fußgängern und Autofahrern sind aufs Handy gerichtet. Aus dem Nichts tauchen auf einmal elektrisch verstärkte Fahrräder und Tretroller auf – auch auf Gehwegen.