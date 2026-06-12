Zu viele Unfälle: E-Scooter-Führerschein ist keine Lösung – doch es muss etwas passieren

Jugendlicher Leichtsinn auf den Straßen braucht Grenzen. Die weiterführenden Schulen im Kreis Ludwigsburg sollten bei der Verkehrserziehung mit gutem Beispiel vorangehen.

Wer heute in Ludwigsburg, Bietigheim-Bissingen oder Kornwestheim unterwegs ist, merkt schnell: Der Verkehr ist nicht mehr so überschaubar wie noch vor einigen Jahrzehnten. Die Blicke von Fußgängern und Autofahrern sind aufs Handy gerichtet. Aus dem Nichts tauchen auf einmal elektrisch verstärkte Fahrräder und Tretroller auf – auch auf Gehwegen.

Besonders die E-Scooter bereiten Sorgen: Die Zahl der Unfälle steigt. Der Blick in die bundesweite Statistik, etwa im Jahr 2023, zeigt: Junge Leute fahren am meisten - und sind deshalb auch oft die Hauptverursacher von Unfällen. Braucht es einen Unterricht? Eine Theorieprüfung und einen Führerschein wie beim Mofa? Der aber würde in einer Fahrschule 200 bis 300 Euro kosten. Für viele Teenager und deren Familien zu viel Geld.

Die E-Scooter werden im Straßenverkehr leichter übersehen als zum Beispiel Autos. Foto: Christoph Soeder/dpa

Wie aber erreicht man Jugendliche, die schon mit 14 Jahren E-Scooter nutzen dürfen: ohne Helm, ohne Führerschein, dafür aber mit dem altersbedingten Überschuss an Energien und wenig Erfahrung im Straßenverkehr? Angesichts der komplexen Verkehrswelt erscheint es erstaunlich, dass die Verkehrserziehung an Schulen – auch im Kreis Ludwigsburg – mit der Fahrradprüfung an der Grundschule endet. Eine Umfrage des TÜV-Verbands zeigt: Etwa 78 Prozent sind für eine Verkehrserziehung im 7. oder 8. Schuljahr.

Natürlich sind Lehrer und Schüler bereits übervoll mit Lernstoff. Schulen sollen Medienkompetenz vermitteln, Demokratiebildung stärken, Nachhaltigkeit lehren, Sprachförderung leisten und vieles mehr. Lehrkräfte arbeiten vielerorts an der Belastungsgrenze. Jede zusätzliche Aufgabe löst daher verständliche Skepsis aus.

Richtiges Verhalten entscheidet über Gesundheit und Leben

Verkehrsbildung sollte trotzdem nicht als weiteres Randthema betrachtet werden. Sie betrifft nahezu jeden Jugendlichen unmittelbar. Anders als mancher Unterrichtsinhalt entscheidet das richtige Verhalten im Straßenverkehr im Zweifel über Gesundheit und Leben. Wer täglich mit dem Fahrrad zur Schule fährt, mit dem E-Scooter Freunde besucht oder später den Führerschein macht, benötigt diese Kompetenzen genauso selbstverständlich wie Mathematik oder Deutsch.

Freilich darf ein Verkehrsunterricht nicht als neues Schulfach verstanden werden. Gefragt sind altersgerechte Module, Projekttage oder Unterrichtseinheiten, die an die Fahrradprüfung anknüpfen und Themen wie E-Scooter, E-Bikes, Verkehrsregeln, gegenseitige Rücksichtnahme und Gefahrenwahrnehmung behandeln. Die Ludwigsburger Außenstelle des Zentrums für Schulqualität und Lehrerbildung könnte eine Scharnierfunktion erfüllen.

Übergreifendes Projekt im Kreis Ludwigsburg als Vorbild?

Wichtig wäre allerdings, die Schulen mit einer solchen Aufgabe nicht allein zu lassen. Warum nicht ein übergreifendes Projekt im Kreis Ludwigsburg mit Vorbildcharakter starten, um einfach mal anzufangen? Natürlich sind die weiterführenden Schulen personell und konzeptionell dem Land und der Schulverwaltung unterstellt. Gleichwohl könnte die Politik gemeinsam mit Schulen, Polizei, Verkehrswachten und Kommunen nach Wegen suchen, die Verkehrserziehung nach der Grundschule fortzuführen. Nicht als Belastung, sondern als Investition in die Sicherheit junger Menschen.