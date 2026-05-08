Alexander Herrmann wagt einen Ausflug in die Telenovela-Welt: Ab dem 8. Mai ist der Starkoch in "Sturm der Liebe" zu sehen. Nach seinem Gastauftritt in der ARD-Serie träumt er bereits von der nächsten TV-Rolle - am liebsten im Franken-"Tatort".
Alexander Herrmann (54) schnuppert neue TV-Luft. Ab dem 8. Mai ist der Starkoch in der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" (15:10 Uhr, Das Erste) zu sehen. Er spielt sich in drei Episoden selbst und besucht einen ehemaligen Schüler, der nun Küchenchef im Fürstenhof ist. Doch auch abseits von TV-Küchen lässt sich der Sternekoch für viele Formate begeistern, wie er im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verrät. Sogar auf der Streamingplattform Twitch hat er schon gekocht und könnte sich eine Wiederholung vorstellen.