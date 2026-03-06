Wer Oprah Winfrey (72) bei der Chloé-Show in Paris sah, erblickte eine Frau, die mit sich im Reinen ist. In einer cropped Wildlederjacke in Camel, kombiniert mit einer cremefarbenen Rüschenbluse und weit geschnittenen Jeans, wirkte die US-amerikanische Talkshow-Legende perfekt gestylt für die Pariser Modewoche.

Dazu kombinierte die 72-Jährige goldene Creolen und eine elegante Sonnenbrille sowie eine Handtasche und spitze Pumps. Ihre Haare hatte sie sich im Sleek-Look zu einem Pferdeschwanz frisiert. An Winfreys Seite: ihre langjährige Vertraute Gayle King (71). Die beiden gehörten am Donnerstag zu den auffälligsten Gästen unter den Prominenten, die sich zur Präsentation der Herbst/Winter-Kollektion von Chloé eingefunden hatten. Mit King hatte die Talklegende am Mittwoch auch schon die Show von Stella McCartney (54) besucht, bei der sie neben Paul McCartney (83) Platz nahm.

Gewichtsabnahme als Teil eines größeren Wandels

Dass Oprah Winfrey heute so wirkt wie sie wirkt, ist kein Zufall. Bereits 2023 hatte sie öffentlich bestätigt, dass sie Abnehm-Medikamente als unterstützendes Mittel eingesetzt habe. Für sie war es ein Werkzeug, kein Allheilmittel. Denn parallel dazu veränderte sie grundlegend ihren Alltag: Winfrey trainiert inzwischen sechs Tage pro Woche, mal auf dem Laufband, mal auf Wanderwegen, mal mit Gewichten.

"Ich erkenne die Person nicht mehr wieder, die sich träge fühlt, wenn sie nicht trainiert", sagte sie Ende vergangenen Jahres gegenüber dem Magazin "People". Neben dem Sport gehört auch die Abstinenz von Alkohol zu ihrer neuen Lebensweise. Seit Jahren trinkt Winfrey keinen Tropfen mehr. "Dass ich nicht einmal mehr den Wunsch danach habe - das ist schon bemerkenswert", erklärte sie. "Ich erkenne die Frau kaum wieder, die ich geworden bin", sagte Winfrey. "Aber sie ist eine glückliche Frau."