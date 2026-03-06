Oprah Winfrey begeisterte bei der Pariser Modewoche mit einem stylischen Auftritt bei Chloé. Die 72-Jährige wirkte jünger und vitaler denn je - das Ergebnis einer konsequenten Lebensumstellung.
Wer Oprah Winfrey (72) bei der Chloé-Show in Paris sah, erblickte eine Frau, die mit sich im Reinen ist. In einer cropped Wildlederjacke in Camel, kombiniert mit einer cremefarbenen Rüschenbluse und weit geschnittenen Jeans, wirkte die US-amerikanische Talkshow-Legende perfekt gestylt für die Pariser Modewoche.