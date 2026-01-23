Tauscht Prinz William bald seinen E-Scooter gegen einen anderen Roller ein? In Bristol durfte er ein Mobilitätsgerät Probe fahren. Im Forschungslabor lernte er weitere Innovationen kennen.
Prinz William (43) hat bei einem Besuch eines Robotik-Labors ein neues Gefährt für sich entdeckt. Der britische Thronfolger und E-Scooter-Fan testete am Donnerstag in Bristol einen dreirädrigen Mobilitätsroller mit Sitz. Wie die BBC berichtet, soll der Roller des Bristol Robotics Laboratory besonders sicher sein und selbst auf unebenem Untergrund geschmeidig fahren. William scherzte bei seiner Probefahrt, dass er schnelle Roller liebe.