1 Der Tiger ist kein Entertainer: Peta-Aktivisten am Samstag in Stuttgart. Foto: StZN/Christoph Müller

Aktivistinnen und Aktivisten haben die aus ihrer Sicht unhaltbaren Zustände in der Stuttgarter Wilhelma angeprangert.











Aktivistinnen und Aktivisten von Peta haben am Samstagmittag vor der Wilhelma in Stuttgart demonstriert. Unter dem Motto „Artgerecht ist nur die Freiheit“ versammelten sich rund ein Dutzend Mitglieder des sogenannten Street-Teams in der Nähe des Haupteingangs, und taten dort ihren Unmut über die aus ihrer Sicht unhaltbaren Zustände in dem Zoo kund.