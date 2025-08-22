Zoff um Mindestmengen: Streit um Versorgung von extremen Frühgeburten spitzt sich zu

Das Interview von Landessozialminister Manfred Lucha (Grüne) mit unserer Zeitung sorgt für heftige und zum Teil empörte Reaktionen.
Der Konflikt zwischen dem baden-württembergischen Sozialministerium und dem Gemeinsamen Bundesausschuss (GBA), dem höchsten Gremium der Selbstverwaltung im deutschen Gesundheitswesen, geht in heftiger Tonlage weiter. Ausgangspunkt ist eine Mindestmengen-Regelung des GBA. Der Ausschuss hatte entschieden, dass Kinderkliniken seit 2024 jährlich mindestens 25 extrem unreife Frühgeborene (unter 1250 Gramm) behandeln müssen, um deren Versorgung anbieten zu dürfen. Dagegen hat Baden-Württemberg vor dem Bundesverfassungsgericht zusammen mit zwei weiteren Bundesländern geklagt, weil die Landesregierung das für einen Eingriff in das Krankenhaus-Planungsrecht der Länder hält.