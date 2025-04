Neu in Fellbach: Aus Parkrestaurant wird Zoey

13 Der Countdown für die Eröffnung läuft: Pächter Mate Pavlovic und seine Frau Branka am Eingang des Zoey. Foto: Eva Schäfer

Das Zoey, das frühere Parkrestaurant des SV Fellbach, zeigt sich in komplett neuem Gewand. Am Freitag, 25. April, startet der Betrieb. Was erwartet die Gäste?











Es ist so weit: Das ehemalige Parkrestaurant des SV Fellbach zeigt sich aufgefrischt unter neuem Namen und mit neuem Pächter: Zoey heißt das Restaurant im Park der Schwabenlandhalle nun, das der Gastronom Mate Pavlovic führt. Der Schriftzug leuchtet am Eingang des Restaurants, am Mittwoch wurde noch kräftig angepackt, der Countdown für die Eröffnung läuft. Am Abend wird mit geladenen Gästen gefeiert, am Freitag dann startet der Betrieb für die Öffentlichkeit. Am Freitag, 25. April, wird von 16 Uhr an geöffnet werden, sagt Pavlovic. Ansonsten gelte dann, dass ab 11 Uhr der Betrieb starte.