Im Handwerk fand Samuel Braun seine Berufung. Heute ist der 23-Jährige der beste Zimmerergeselle im Kreis Böblingen und zeigt, wie erfüllend Arbeit mit Holz sein kann.
Abitur in der Tasche und direkt weiter an die Uni? Was früher fast selbstverständlich war, gilt heute längst nicht mehr für alle. Immer mehr junge Menschen zieht es ins Handwerk, raus aus dem Hörsaal und hinein in die Werkstatt. Einer von ihnen ist Samuel Braun aus Heimsheim. Während viele seiner Freunde nach dem Abitur studieren gingen, entschied er sich für die Ausbildung zum Zimmerer. Heute, drei Jahre später, hat der 23-Jährige seine Ausbildung als bester Geselle im Kreis Böblingen abgeschlossen – und weiß, dass er den richtigen Weg eingeschlagen hat.