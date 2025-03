1 Die Polizei sucht nach Zeugen. (Symbolbild) Foto: imago/Deutzmann/Deutzmann

Zu einem Unfall zwischen einem Skoda und einer Stadtbahn kommt es am Dienstag in Stuttgart-Münster. Doppeltes Pech für den Autofahrer, wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellt.











Zwei Leichtverletzte und ein Schaden von mehreren Tausend Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagabend in der Neckartalstraße in Stuttgart-Münster ereignet hat.