1 Die Männer machten sich laut Polizei an einer Wohnungstür zu schaffen. (Symbolfoto) Foto: imago images/Fotostand

Zwei Männer machen sich am frühen Donnerstagmorgen an einer Wohnungstür in Stuttgart-West zu schaffen. Dann trifft ein Bewohner das Duo an.











Zwei unbekannte Männer haben am Donnerstag versucht, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Johannesstraße in Stuttgart-West einzubrechen.